Ще 25 тисяч українських родин отримають компенсації за пошкоджене житло

Український уряд та Світовий банк підписали нову фінансову угоду на суму 84 мільйони доларів США для підтримки найбільш масштабного проєкту у сфері житлового відновлення — "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Угоду було укладено з Регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Робертом Сомом. За словами міністра, процес ініціювання та погодження документа пройшов у рекордні терміни — менш ніж за два місяці.

Цільове використання коштів

Загалом із додаткового фінансування $82,5 млн буде спрямовано на виплати компенсацій родинам для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

Ще $1,5 млн підуть на розвиток та вдосконалення Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) — ключового інструмента у системі "єВідновлення".

"Очікуємо, що завдяки цим коштам понад 25 тисяч українських родин зможуть відновити свої домівки та повернутися до нормального життя. Це результат злагодженої роботи команд уряду України та Світового банку", — наголосив Олексій Кулеба.

Проєкт HOPE реалізується у співпраці зі Світовим банком і має кілька ключових компонентів. Окрім компенсацій за пошкоджене житло в межах програми "єВідновлення", він передбачає також відновлення багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок воєнних дій. Наразі це — наймасштабніша ініціатива у житловому секторі від початку повномасштабної війни.

Підписана угода дозволяє продовжити системну підтримку громадян, які втратили або частково втратили свої домівки через бойові дії, і є важливим кроком у програмі державного відновлення України.

Зауважимо, що в кінці квітня відомство затвердило результати відбору кластерів багатоквартирних будинків у межах реалізації проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).