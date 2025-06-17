В Україні розробляють нову програму житлової підтримки для ВПО: що відомо

Україна та Світовий банк обговорили нову програму житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обговорив із глобальним директором департаменту з питань міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Світового банку паном Міном Чжаном розвиток спільних проєктів у сфері житлової політики, зокрема реалізації ініціативи HOPE та запуску нових програм.

Сьогодні спільний зі Світовим банком проєкт HOPE – "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" – є одним із ключових елементів урядової політики у сфері відновлення житлового фонду.

"HOPE став інструментом, який дозволяє допомагати швидко, прозоро і в масштабах всієї країни. Сьогодні ми говоримо про розширення цього проєкту і готуємо нові рішення. Мова йде про нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Вона має дати людям можливість придбати житло замість втраченого на ТОТ. Це про справедливість і про державну відповідальність", – розповів Кулеба.

За його словами, завдяки цьому проєкту вже понад 94 тисячі українських родин отримали компенсації для відновлення пошкодженого житла через механізм "єВідновлення".

У травні Світовий банк та Мінрозвитку підписали угоду про додаткове фінансування в обсязі 84 млн доларів, що дозволить підтримати ще близько 25 тисяч родин.

У квітні затверджено перелік із 194 багатоквартирних будинків у п’яти територіальних громадах, які будуть відновлюватися в межах проєкту HOPE. Для запуску будівельних робіт у першому кварталі 2026 року розглядається питання залучення додаткових 185 млн доларів. Відповідні пропозиції вже передано Світовому банку.

Нова програма для ВПО

Мінрозвитку розробляє нову ініціативу житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Програма передбачає надання житлових ваучерів, які можна буде використати на придбання житла, перший внесок за іпотекою або погашення іпотечного кредиту.

Допомога надаватиметься поетапно: спочатку – учасникам бойових дій та родинам загиблих захисників, далі людям з інвалідністю, багатодітним родинам і дітям-сиротам, на завершальному етапі – іншим категоріям ВПО.

Нагадаємо, у Глевасі Київської області планують реалізувати пілотний проєкт з будівництва 700 одиниць житла для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає модель "оренда на 15 років з правом викупу". Початок будівельних робіт запланований на серпень.