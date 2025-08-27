В Україні запускають проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла

Міністерство розвитку громад та територій України та міжнародна організація Habitat for Humanity in Ukraine розпочали співпрацю в напрямку забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. У фокусі – спільний проєкт з ідентифікації, оцінки та класифікації порожніх будівель і приміщень, аби надалі переобладнати їх у доступне житло для ВПО.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Зазначається, що урядом вже ухвалено необхідні постанови для проведення масштабної інвентаризації майна, проте реалізація цього процесу потребує залучення міжнародного досвіду та технічної підтримки.

За даними відомства, наразі в Україні зареєстровано понад 4,6 млн людей, які вимушені були покинути свої домівки. Тому важливо максимально використати потенціал вільної нерухомості – як будівель, так і земельних ділянок та інших об’єктів, які можуть бути переоснащені під житло для ВПО.

Детальніше про проєкт

Спільний проєкт триватиме рік і передбачає картографування та класифікацію до тисячі об’єктів нерухомості, підготовку 10–15 інвестиційних кейсів із розрахунками та концепціями реконструкції, а також створення практичних інструментів для місцевої влади.

Зібрані дані будуть інтегровані до цифрової інформаційно-аналітичної системи для ВПО, яка забезпечить прозорість надання житлової допомоги.

Завершальним етапом проєкту має стати проведення національного семінару з презентацією результатів та інвестиційним пулом для партнерів.

У Мінрозвитку зауважують, що інвентаризація вільних об’єктів і підготовка інвестиційних профілів дасть змогу залучати як міжнародних донорів, так і приватний бізнес до розвитку житлових проєктів.

Досвід Habitat for Humanity

Habitat for Humanity має багаторічний досвід роботи в цій сфері. У Польщі у 2022 році організація виявила понад 63 тисячі порожніх об’єктів у муніципальному житловому фонді та реалізувала пілотні проєкти з їх трансформації у Варшаві та Катовіце.

У Великій Британії у 2023 році було створено загальнонаціональну базу з більш ніж 165 тисяч невикористаних приміщень та розроблено покроковий інструментарій для їх перепрофілювання у соціальне житло.

"Для Habitat for Humanity ця співпраця є важливим кроком у підтримці людей, які втратили свої домівки через війну. Ми прагнемо разом із Мінрозвитку створити прозору систему, що дозволить швидко і ефективно перетворювати вільні будівлі на житло для внутрішньо переміщених осіб", – зазначив директор організації Орхан Алієв.

Нова програма для ВПО

Мінрозвитку розробляє нову ініціативу житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Програма передбачає надання житлових ваучерів, які можна буде використати на придбання житла, перший внесок за іпотекою або погашення іпотечного кредиту.

Допомога надаватиметься поетапно: спочатку – учасникам бойових дій та родинам загиблих захисників, далі людям з інвалідністю, багатодітним родинам і дітям-сиротам, на завершальному етапі – іншим категоріям ВПО.

