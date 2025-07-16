Старт жилищной реформы: Рада сделала первый шаг для решения вопроса квартирных очередей

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении один из важнейших для жилищной сферы законопроект — «Об основных принципах жилищной политики», дающий старт масштабной жилищной реформе в Украине. За принятие этого законопроекта наше государство получит 300 млн. евро в качестве выполнения одного из индикаторов программы Ukraine Facility, согласно которой Украине предоставляется 50 млрд. евро от ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Речь идет о законопроекте №12377, внесенном в парламент еще в январе. Это базовый документ, который открывает двери к масштабной жилищной реформе.

По словам Шуляк, главная цель документа – отменить устаревший Жилищный Кодекс 1983 года, который не решает никаких задач.

«Более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях и это данные только на 2015 год. А война еще более усугубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий», – пояснила нардепка.

Шуляк отметила, что ключевые проблемы жилищной политики — недоступное и некачественное жилье, нехватка жилья для ВПЛ и ветеранов, неурегулированный рынок аренды.

Кроме того, принятие этого законопроекта именно сейчас – выполнение одного из многих индикаторов программы Ukraine Facility, которая предоставляет Украине 50 млрд евро до 2027 года. Выполнение «жилищного индикатора» — окончательное принятие законопроекта №12377 к 4 кварталу этого года принесет Украине 300 млн. евро.

Для полноценного начала жилищной реформы будут созданы и приняты еще два важных законопроекта – «О фонде социального жилья», а также законопроект об управлении этим фондом.

Что предполагает реформа жилищной политики

Вместо стояния в квартирных очередях, которые уже много лет не двигаются, поскольку ежегодно выдается не более нескольких сотен квартир от государства, людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставят эффективные инструменты наконец-то это жилье получить. Это будет ряд доступных финансово-кредитных механизмов, перезапуск инструмента жилищно-строительных кооперативов, а также государственно-частное партнерство. Как пояснила Шуляк, речь идет о так называемых операторах доступного жилья.

«Это касается получения жилья в собственность. Для граждан, чьи доходы этого не позволят, будут введены два формата временного жилья — социальная аренда и аренда с правом выкупа. Оба механизма уже много лет эффективно работают в ЕС, и мы максимально адаптируем их под украинские реалии так, чтобы это действительно работало и максимально эффективно закрывало потребность в жилье. В частности, будет и временное служебное жилье», – рассказала нардепка

Кто будет предоставлять жилье в социальную аренду

Жилье, которое можно взять в социальную аренду, будет предоставлено из государственного и муниципального фондов социального жилья. Пока в Украине их нет от слова совсем, что является следствием приватизации 90-х годов. Но этот фонд будут создавать, и он должен быть, акцентировала Шуляк, на миллионы квадратных метров.

«Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственные средства, и государственно-частное партнерство, но главное, что мы сможем таким образом наконец-то достроить все наши долгострои — следствие деятельности недобросовестных застройщиков и не только. Законопроект по фонду социального жилья, где все это будет прописано, уже готовится. Следующим, финальным, будет законопроект об управлении этим фондом», – сообщила Шуляк.

Заметим, что законопроект №12377, дающий старт масштабной реформе жилищной сферы. Это первый законопроект, направленный на нее. Также будут отдельные законопроекты, в частности, о жилом фонде социального назначения и управлении этим фондом. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.