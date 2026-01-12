Социальное жилье в Украине: 25 общин будут соревноваться за участие в проекте

За право строить социальное жилье в рамках нового государственного проекта будут бороться 25 общин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Основная идея эксперимента заключается в строительстве квартир, которые будут оставаться в собственности общин и будут сдаваться в аренду по ценам, существенно ниже рыночных.

Такое жилье предназначено для ветеранов, ВПЛ, многодетных семей и работников критической инфраструктуры.

По словам заместителя Министра Наталии Козловской, этот механизм позволит отойти от временных решений и создать достойные условия для жизни специалистов, которые будут работать на местах.

География участников

Заявки поступили от 25 общин из девяти областей Украины, включая семь областных центров, включая Львов, Харьков и Николаев. География охватывает как крупные города, так и малые общины Киевщины, Полтавщины, Запорожья и других регионов.

Отдельное внимание привлекают инициативы от общин, территории которых временно оккупированы: Северодонецкий администрация и Бахмутский городской совет предложили реализовать строительство для своих жителей на территориях Киевской и Ровенской областей.

Критерии отбора

В течение января специальная комиссия с участием представителей Минфина и международных наблюдателей будет оценивать заявки по 16 прозрачным критериям, сгруппированным в три ключевых блока:

Приоритет получат общины, имеющие готовые земельные участки площадью более 1 гектара с подведенными коммуникациями.

Ключевым требованием является инфраструктурная доступность: жилье должно располагаться в радиусе 500 метров от школ, больниц и остановок транспорта. Отдельно оценивается близость инженерных сетей: для максимальной оценки расстояние до точек подключения электро-, водо- и газоснабжения не должно превышать 200 метров.

Учитывается финансовая способность общества обеспечить хотя бы 10% софинансирования и реальная потребность в расселении людей.

Финансирование и сроки реализации

Для пилотной фазы проекта комиссия выберет от 3 до 5 общин, которые представят свои концепции строительства.

Проект поддерживается Европейским инвестиционным банком и Европейской Комиссией, которые выделяют 100 млн евро (50 млн кредит под льготные условия на 30 лет, 50 млн безвозвратный грант).

Жилье будут строить по проектам повторного применения, что ускорит процесс. Квартиры будут сдаваться с полной меблировкой и бытовой техникой, однако они не будут подлежать приватизации или перепродаже, оставаясь ресурсом общества.

