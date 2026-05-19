Для ВПО в Україні планують будувати модульне житло за шведськими технологіями

Житло
Для ВПО в Україні планують будувати модульне житло за шведськими технологіями / Unsplash

В Україні планують запустити виробництво модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб за шведськими технологіями. Спільні проєкти у сфері житла та гуманітарної допомоги готує Міністерство соціальної політики разом із міжнародними партнерами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на підписання меморандуму про співпрацю між міністром соціальної політики Денисом Улютіним та головою правління БФ "Шведський Центр Допомоги" Сергієм Порохнавцем.

Основним завданням партнерства є організація виробничих потужностей безпосередньо в Україні, переймання шведського досвіду та поетапна адаптація їхніх технологічних рішень. Швидкі модульні будинки розглядають як оперативний інструмент, що допоможе забезпечити дахом над головою тисячі родин із подальшим переходом до довгострокових житлових рішень.

Підготовка до зими та залучення інвестицій

Окрім будівництва, під час зустрічі сторони скоординували плани щодо підготовки громад до майбутнього холодного сезону:

  • Формування резервів: партнери вже працюють над накопиченням необхідного обладнання для ВПО та приймаючих громад.
  • Енергетична стійкість: особливу увагу приділять захисту та підвищенню стійкості локальної інфраструктури до можливих зимових викликів.

Міністр Денис Улютін також висловив вдячність "Шведському Центру Допомоги" та їхньому ключовому партнеру — благодійній організації "Україна Йелпен Філіппус" за системність та довгостроковий підхід до відбудови країни.

Нагадаємо, Кабмін виділив 6,6 млрд гривень на житлові ваучери для ВПО. У межах ініціативи "Житло для ВПО з ТОТ" внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які мають статус УБД або інвалідність внаслідок війни, можуть онлайн перевірити своє місце в електронній черзі на отримання виплат для придбання власної оселі.

Автор:
Максим Кольц