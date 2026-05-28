Оренда замість черги: як працюватиме нова урядова модель соціального житла

Мінрозвитку представило концепцію концепцію законопроєкту "Про соціальне житло". Головна ідея реформи полягає в переході від застарілої системи житлових черг до моделі доступної довгострокової оренди для людей, які не мають можливості самостійно придбати або винайняти житло за ринковими цінами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Ця реформа визначена одним із пріоритетів у межах Ukraine Facility Plan... Через повномасштабне вторгнення Росії та тимчасову окупацію частини територій мільйонами людей були змушені залишити свої домівки. Ми говоримо про близько 5,8 мільйона українців які перебувають за кордоном, ще 4,6 мільйона які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи", — зазначила заступниця міністра Козловська під час конференції "Реформа соціального житла: системні рішення, європейські стандарти і практика".

Нова модель передбачає створення системи доступної оренди житла для громадян, які:

не мають власного житла;

втратили його через війну;

мають житло на тимчасово окупованих територіях;

проживають у непридатних для життя умовах.

Система орієнтована на людей з низьким рівнем доходу. Приміщення відповідатимуть вимогам безпеки, якості та доступності для маломобільних груп населення. Законопроєкт врахує внутрішню міграцію: людина зможе претендувати на житло в тій громаді, де планує працювати.

Будівництвом та управлінням фонду займатимуться громади або спеціальні оператори — державні, комунальні чи приватні організації. Умовою є те, що оператором може бути лише неприбуткова структура. Орендна плата спрямовуватиметься на утримання приміщень та будівництво нового житла.

"Ми маємо побудувати систему соціального житла як фінансово стійку модель. Вона не може бути виключно дотаційною, інакше ми просто не зможемо масштабувати її відповідно до потреб країни", — підкреслила чиновниця.

Розмір плати залежатиме від доходу родини та характеристик приміщення. Для громадян із низькими доходами передбачені житлові субсидії. Об'єкти створюватимуть разом із транспортом, соціальною інфраструктурою та благоустроєм. За кілька місяців документ винесуть на громадське обговорення, а восени подадуть на розгляд парламенту.

Нагадаємо, 5 українських громад пройшли конкурсний відбір для участі в експериментальному проєкті з будівництва соціального житла для переселенців та пільгових категорій громадян. Переможцями стали Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук та Кропивницький.