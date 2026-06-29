Україна спрямує €28,3 млрд допомоги ЄС на зброю та військову техніку

Кабінет міністрів затвердив механізм використання €28,3 млрд, які Україна очікує отримати від Європейського Союзу у 2026 році на підтримку оборони. Кошти спрямують на закупівлю озброєння, військової техніки та обладнання, а також на пряме фінансування українських оборонних виробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Кошти ЄС на оборону

Кабінет міністрів затвердив механізм використання коштів Європейського Союзу, які Україна отримає у 2026 році на підтримку оборонної сфери. Цьогоріч держава розраховує залучити €28,3 млрд, які будуть спрямовані на закупівлю озброєння, військової техніки та необхідного обладнання.

Новий порядок передбачає два основні механізми фінансування. Перший - пряме фінансування контрактів з українськими виробниками оборонної продукції. Це дасть підприємствам змогу збільшити виробничі потужності, стабільно планувати роботу та виконувати довгострокові замовлення.

Другий механізм передбачає оперативні міжнародні закупівлі через спеціалізовані організації. Такий підхід дозволить швидше постачати Україні критично важливі компоненти та готове озброєння.

Закупівлі здійснюватимуться відповідно до переліку оборонної продукції, який отримав позитивний висновок Європейської комісії. Водночас використання європейських коштів перебуватиме під постійним моніторингом, аудитом і контролем відповідно до вимог ЄС.

Загалом у межах програми Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки передбачено до €90 млрд фінансування. Із цієї суми до €60 млрд можуть бути спрямовані безпосередньо на забезпечення оборонних потреб України.

Зауважимо, український ринок наземних роботизованих комплексів у 2026 році переходить від етапу прототипів і малих партій до масштабного контрактування. Держава вже планує закупівлі на десятки тисяч систем, однак швидкість розвитку галузі залежатиме не лише від попиту, а й від доступу до комплектуючих, фінансування, кадрів і стабільного планування.