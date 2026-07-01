Amazon виділить $1 мільярд на команду ШІ-інженерів для роботи з клієнтами

Американська корпорація Amazon оголосила про створення нового спеціального підрозділу у структурі свого хмарного гіганта Amazon Web Services. Компанія виділяє початкові 1 мільярд доларів на запуск команди "впроваджувальних інженерів", які працюватимуть безпосередньо всередині компаній-клієнтів для прискорення інтеграції штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За словами віцепрезидентки AWS з питань передових інженерних технологій та сервісів ШІ Франчески Васкес, головне завдання нової структури — задовольнити величезний попит з боку бізнесу на автоматизацію робочих процесів.

Спеціалісти AWS об'єднуватимуться у мобільні групи і відправлятимуться до клієнтів на 45-денні періоди. Вони писатимуть готовий до експлуатації код та допомагатимуть компаніям швидше отримувати реальні фінансові результати від використання ШІ-моделей. Першими клієнтами нового сервісу вже стали Національна баскетбольна асоціація та японська технологічна корпорація Ricoh.

Новий тренд на ринку праці та конкуренція у хмарі

Хоча Amazon запускає такий підрозділ лише зараз, подібна практика не є новою для ринку. Компанія Palantir Technologies використовує впроваджувальних інженерів уже понад десять років, а Salesforce, Anthropic та Google Cloud мають власні аналогічні служби підтримки. Проте попит на таких фахівців переживає справжній бум.

За даними звіту LinkedIn, з 2023 по 2025 рік затребуваність цієї професії на ринку зросла у 42 рази, і вона стає однією з найдефіцитніших у технологічному секторі.

AWS планує залучити до нового підрозділу “тисячі” співробітників. Компанія збирається як наймати нових фахівців із ринку, так і переводити кадрові ресурси з інших внутрішніх проєктів. Це рішення виглядає особливо помітним на тлі того, що з жовтня Amazon скоротила понад 30 000 корпоративних робочих місць. Тепер корпорація перерозподіляє бюджети у напрямку ШІ, розраховуючи, що інвестиції допоможуть клієнтам створювати нові продукти значно швидше, ніж під час традиційної проєктної співпраці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС запровадить жорсткі правила для хмарних сервісів Microsoft та Amazon. Європейський Союз планує підпорядкувати платформи Microsoft Azure та Amazon Web Services суворим вимогам Закону про цифрові ринки (DMA), оскільки антимонопольні регулятори визнали обидва американські сервіси найбільшими та домінантними гравцями на ринку ЄС.