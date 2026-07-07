Інвестиції в ШІ: Amazon планує залучити щонайменше $25 мільярдів через продаж облігацій

Американська корпорація Amazon.com Inc. планує залучити щонайменше $25 мільярдів шляхом продажу доларових облігацій. Це черговий масштабний крок компанії, спрямований на фінансування та нарощування інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, фінальний обсяг розміщення може збільшитися залежно від рівня попиту з боку інвесторів. Наразі остаточного рішення щодо точних лімітів ще не ухвалено.

Деталі масштабного випуску боргу

Компанія планує розділити боргові зобов'язання на вісім траншів із термінами погашення від 3 до 40 років. Перші цінові обговорення щодо найдовшої частини угоди — облігацій із терміном погашення у 2066 році — передбачають премію на рівні близько 1,45 відсоткового пункту понад казначейські облігації США (Treasuries).

Організаторами та менеджерами цього випуску облігацій виступають провідні фінансові інституції:

Barclays Plc;

Goldman Sachs Group Inc;

JPMorgan Chase & Co;

Morgan Stanley.

Кошти, отримані від продажу, Amazon планує спрямувати на загальні корпоративні цілі. Вони можуть включати погашення наявних заборгованостей, фінансування капітальних витрат, а також нові стратегічні придбання. Представники JPMorgan Chase & Co. відмовилися коментувати деталі угоди, а в Amazon та інших залучених банках оперативно не відповіли на запити журналістів.

Нагадаємо, Amazon виділить $1 мільярд на команду ШІ-інженерів для роботи з клиентами. Американська корпорація Amazon оголосила про створення нового спеціального підрозділу у структурі свого хмарного гіганта Amazon Web Services. Компанія виділяє початкові 1 мільярд доларів на запуск команди "впроваджувальних інженерів", які працюватимуть безпосередньо всередині компаній-клієнтів для прискорення інтеграції штучного інтелекту.