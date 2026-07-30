Банки видали понад 1,5 млрд грн іпотечних кредитів: названі лідери за регіонами

Банки України у травні видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Найбільше позик отримали мешканці Київської області та столиці, а середні ефективні ставки становили 8,15% на первинному та 9,4% на вторинному ринках житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Житло в кредит

Українські банки у травні 2026 року надали 776 нових іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Більшість кредитів припала на первинний ринок нерухомості - банки видали 413 позик на суму 827 млн грн. Із них 206 кредитів на 387 млн грн були оформлені під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

На вторинному ринку житла у травні було видано 363 іпотечні кредити загальною вартістю 701 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за іпотекою становила 8,15% річних для кредитів на первинному ринку та 9,4% - на вторинному. Якість іпотечного портфеля банків залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів становить близько 12%.

Найбільше іпотечних кредитів у травні видали у Київській області - 278 договорів на 556 млн грн, що становить 36% від загального обсягу. У Києві банки уклали 156 договорів на 342 млн грн.

Серед інших регіонів за кількістю та обсягами виданих іпотек лідирували Львівська область (46 кредитів на 106 млн грн), Івано-Франківська область (32 кредити на 61 млн грн) та Одеська область (30 кредитів на 47 млн грн).

У дослідженні взяли участь 38 банків, які охоплюють понад 95% загального валового іпотечного портфеля. Про видачу нових кредитів повідомили 12 фінансових установ.

Раніше Рада з фінансової стабільності схвалила оновлену Стратегію розвитку іпотечного кредитування, яка передбачає розширення ринкових механізмів у цьому сегменті та підвищення доступності житла для населення.

Нагаждаємо, державна програма "єОселя" залишається одним із небагатьох способів придбати власне житло на пільгових умовах. Для окремих категорій громадян ставка за кредитом становить лише 3% річних протягом перших десяти років, а оформити іпотеку можна на строк до 20 років.