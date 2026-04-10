Іпотека для переселенців: Держмолодьжитло отримало 7,5 млн євро на нові пільгові позики

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву отримав 7,5 млн євро грантових коштів від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це перший транш у межах угоди від 10 березня 2026 року, яка передбачає загалом 33 млн євро на пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт реалізується за підтримки відомства, банку розвитку KfW та уряду Німеччини.

У зв’язку з надходженням коштів оголошено 25-й етап відбору кандидатів. Він відбудеться 14 квітня о 14:00 у форматі онлайн-трансляції. Визначення переможців проводиться через генератор випадкових чисел RandomPicker для забезпечення рівного доступу учасників.

Програма дозволить приблизно 425 особам отримати кредити на таких умовах:

ставка — 3% річних;

строк — до 30 років (але не довше ніж до досягнення позичальником 65 років);

площа — до 52,5 м² на 1–2 осіб та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї.

Об’єкт нерухомості має бути введений в експлуатацію не більше 50 років тому або реконструйований не пізніше 35 років тому. Житло не може бути розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Участь у програмі можуть взяти ВПО, які:

не мають власного житла на підконтрольній території України;

раніше не отримували державну допомогу на купівлю житла;

підтверджують платоспроможність;

погоджуються на перевірку кредитної історії.

Згідно з угодою, 23 млн євро спрямують на загальнодержавне кредитування, а до 10 млн євро — громадам, що прийняли найбільшу кількість переселенців. Фінансування надходитиме чотирма траншами.

Кошти мають револьверний характер: виплати за чинними кредитами спрямовуватимуться на видачу нових позик. Результати відбору будуть опубліковані на сайті Держмолодьжитла.

Нагадаємо, у березні уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Основна частина коштів - 6,6 млрд грн піде на пряму компенсацію за втрачене майно, тоді як 1,1 млрд грн спрямують на розбудову фонду соціального житла.