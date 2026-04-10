Ипотека для переселенцев: Госмолодежьжилье получило 7,5 млн евро на новые льготные ссуды

недвижимость, ключи, рука
На следующей неделе состоится рандомный отбор по программе "Жилье для ВПЛ". / Freepik

Государственный фонд содействия молодежному домостроению получил 7,5 млн евро грантовых средств от Международной организации по миграции (МОМ). Это первый транш в рамках соглашения от 10 марта 2026 года, предусматривающий в общей сложности 33 млн евро на льготное кредитование внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Проект реализуется при поддержке ведомства, банка развития KfW и правительства Германии.

В связи с поступлением средств объявлен 25 этап отбора кандидатов. Он состоится 14 апреля в 14.00 в формате онлайн-трансляции. Определение победителей производится через генератор случайных чисел RandomPicker для обеспечения равного доступа участников.

Программа позволит примерно 425 лицам получить кредиты на следующих условиях:

  • ставка - 3% годовых;
  • срок — до 30 лет (но не дольше достижения заемщиком 65 лет);
  • площадь — до 52,5 м² на 1–2 человека и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи.

Объект недвижимости должен быть введен в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не позднее 35 лет назад. Жилье не может быть расположено на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Участие в программе могут принять ВПЛ, которые:

  • не имеют собственного жилья на подконтрольной территории Украины;
  • раньше не получали государственную помощь на покупку жилья;
  • подтверждают платежеспособность;
  • согласны на проверку кредитной истории.

Согласно соглашению, 23 млн. евро направят на общегосударственное кредитование, а до 10 млн. евро — общинам, принявшим наибольшее количество переселенцев. Финансирование будет поступать четырьмя траншами.

Средства носят револьверный характер: выплаты по действующим кредитам будут направляться на выдачу новых ссуд. Результаты отбора будут опубликованы на сайте Госмолодежилья.

Напомним, в марте в ряд выделили дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Основная часть средств – 6,6 млрд грн пойдет на прямую компенсацию за утраченное имущество, тогда как 1,1 млрд грн направят на строительство фонда социального жилья.

Автор:
Татьяна Ковальчук