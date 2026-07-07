Инвестиции в ИИ: Amazon планирует привлечь по меньшей мере $25 миллиардов из-за продажи облигаций

Американская компания Amazon.com Inc. планирует привлечь не менее $25 миллиардов путем продажи долларовых облигаций. Это еще один масштабный шаг компании, направленный на финансирование и наращивание инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, финальный объем размещения может увеличиться в зависимости от уровня спроса инвесторов. В настоящее время окончательное решение относительно точных лимитов еще не принято.

Детали масштабного выпуска долга

Компания планирует разделить долговые обязательства на восемь траншей со сроками погашения от 3 до 40 лет. Первые ценовые обсуждения по самой длинной части соглашения — облигаций со сроком погашения в 2066 году — предусматривают премию на уровне около 1,45 процентного пункта сверх казначейских облигации США (Treasuries).

Организаторами и менеджерами этого выпуска облигаций выступают ведущие финансовые институты:

Barclays Plc;

Goldman Sachs Group Inc;

JPMorgan Chase & Co;

Morgan Stanley.

Средства, вырученные от продажи, Amazon планирует направить на общие корпоративные цели. Они могут включать в себя погашение имеющихся задолженностей, финансирование капитальных расходов, а также новые стратегические приобретения. Представители JPMorgan Chase&Co. отказались комментировать детали сделки, а в Amazon и в других привлеченных банках оперативно не ответили на запросы журналистов.

Напомним, Amazon выделит $1 миллиард на команду ИИ-инженеров для работы с клиентами. Американская корпорация Amazon объявила о создании нового специального подразделения в структуре своего облачного гиганта Amazon Web Services. Компания выделяет начальные 1 миллиард долларов на запуск команды "внедренческих инженеров", которые будут работать непосредственно внутри компаний-клиентов для ускорения интеграции искусственного интеллекта.