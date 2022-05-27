Директору предприятия, которое выводило активы российского олигарха из Украины, сообщили о подозрении: арестовано 170 млн грн

Правоохранители подозревают, что российский олигарх Михаил Фридман и бизнесмены через подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им Альфа-банк легализовали активы.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенного должностными лицами частного банковского учреждения. Бенефициарными владельцами этого банковского учреждения являются предприниматели РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутое принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины пытаются вывести активы из банковской системы в Украине.

Они назначили директором на фиктивном частном предприятии, посредством которого выводились средства, гражданина Украины для использования его имени и других данных в незаконной деятельности.

Таким образом, во время военного положения со счетов контролируемого преступной группой банка на оффшорные счета этих компаний, подконтрольных российскому олигарху, из Украины планировалось вывести 169 млн грн.

По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора на эти средства, которые находились на счетах кипрской компании в банковском учреждении Украины, наложен арест.

Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

В рамках расследования уголовного производства правоохранителями был проведен ряд обысков в упомянутых учреждениях и сообщено о подозрении руководителю фиктивного частного общества по фактам незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, подделка регистрационных и других официальных документов (ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности. В целях выполнения задач уголовного производства Офисом генпрокурора организовано взаимодействие с Госфинмониторингом, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины.

Отметим, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офис генерального прокурора в конце апреля сообщили о наложении ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка, одним из владельцев которого является российский олигарх Михаил Фридман.

БЭБ обвинило совладельцев банка, что они накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины организовали проведение финопераций, направленных на легализацию активов указанных компаний на сумму более 1 млрд грн и их дальнейший вывод из банковской системы в Украине.

В свою очередь Альфа-банк подчеркнул, что работает в штатном режиме, управление им осуществляет правление и набсовет.

Отметим, Альфа-банк Украина является одним из десяти крупнейших в Украине банков.

Финучреждение принадлежит инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA (ABHH) с головным офисом в Люксембурге, имеющей активы также в Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительства на Кипре и в Великобритании. Банк основан в 1992 году, под нынешним брендом он работает с 2001 года.

По данным на начало 2022 года, акционерами банка являлись ABH Ukraine Limited (Кипр, 42,4% акций), ABH Holdings S.A. (Люксембург, 57,6%).

Люксембургская компания при этом на 100% владеет ABH Ukraine. Фридман владеет 32,9% ABH Holdings, а Авен – 12,4%. Кроме того, 21% акций имеет Герман Хан, а еще 16,3% – Алексей Кузьмичев.

Отметим, ранее активы компаний российского олигарха и владельца "Альфа-банка" арестовали на сумму свыше 12,4 млрд грн