Директору підприємства, яке виводило активи російського олігарха з України, повідомили про підозру: заарештовано 170 млн. грн.

Правоохоронці підозрюють, що російський олігарх Михайло Фрідман і бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії і Альфа-банк, що їм належить, легалізували активи.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"При процесуальному керівництві прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, скоєного посадовими особами приватної банківської установи. Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є підприємці РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російський олігарх і бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану банківську установу, що належить їм, до війни і під час збройної агресії РФ проти України намагаються вивести активи з банківської системи в Україні.

Вони призначили директором на фіктивному приватному підприємстві, за допомогою якого виводилися кошти громадянина України для використання його імені та інших даних у незаконній діяльності.

Таким чином, під час військового стану з рахунків контрольованого злочинною групою банку на офшорні рахунки цих компаній, підконтрольних російському олігарху, з України планувалося вивести 169 млн. грн.

За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора на ці кошти, які перебували на рахунках кіпрської компанії у банківській установі України, накладено арешт.

Таким чином, російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронцями було проведено низку обшуків у згаданих установах та повідомлено про підозру керівнику фіктивного приватного товариства за фактами незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення реєстраційних та інших офіційних документів (ч. 2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом генпрокурора організовано взаємодію з Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.

Зазначимо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офіс генерального прокурора наприкінці квітня повідомили про накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, які перебувають на рахунках Альфа-Банку, одним із власників якого є російський олігарх Михайло Фрідман.

БЕБ звинуватило співвласників банку, що вони напередодні та під час збройної агресії РФ проти України організували проведення фіноперацій, спрямованих на легалізацію активів зазначених компаній на суму понад 1 млрд грн та їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

У свою чергу Альфа-банк наголосив, що працює у штатному режимі, управління ним здійснює правління та наглядову раду.

Зазначимо, Альфа-банк Україна є одним із десяти найбільших в Україні банків.

Фінустанова належить інвестиційній холдинговій компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, яка має активи також у Білорусі, Казахстані, Нідерландах та Росії, а також представництва на Кіпрі та у Великій Британії. Банк засновано у 1992 році, під нинішнім брендом він працює з 2001 року.

За даними на початок 2022 року, акціонерами банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр, 42,4% акцій), ABH Holdings SA (Люксембург, 57,6%).

Люксембурзька компанія у своїй на 100% володіє ABH Ukraine. Фрідман має 32,9% ABH Holdings, а Авен - 12,4%. Крім того, 21% акцій має Герман Хан, а ще 16,3% – Олексій Кузьмічов.

Зазначимо, раніше активи компаній російського олігарха та власника "Альфа-банку" заарештували на суму понад 12,4 млрд грн