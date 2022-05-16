У Раді запропонували націоналізувати "Альфа Банк", "Київстар" та кілька заводів

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови №7373, якою звернулася до Кабміну та РНБО з пропозицією передати у державну власність "Альфа Банк", телекомунікаційну компанію "Київстар", заводи мінеральних вод "Моршинський" та "Миргородський", а також компанію " Алюміній України”.

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Нардепи пропонують націоналізувати всі активи "Альфа Банку", засновниками якого є громадяни Російської Федерації Михайло Фрідман, Петро Авен, Олексій Кузьмичов та Герман Хан.

"Компанія Алюміній України" належить, як наголошують нардепи, російському олігарху Олегу Дерипаскому. Крім цього підприємства депутати пропонують вилучити на користь держави "Моршинський завод мінеральних вод Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод".

До списку компаній, які, на думку нардепів, слід націоналізувати також потрапили СК "Альфа Страхування", "Альтбанк", "Абхіджит-ресурсі України". Основною причиною для їх вилучення на користь України є причетність до країни-агресора.

"Прийняття постанови сприятиме зменшенню реальних та потенційних загроз національним інтересам, суверенітету та територіальній цілісності України, забезпечить створення передумов для виключення з мотивів суспільної необхідності на користь держави Україна", - додали нардепи.

Нагадаємо, що українська влада має намір націоналізувати всю власність Росії в Україні, щоб компенсувати частину збитків, завданих через війну.