В Альфа-Банку підтвердили арешт рахунків та пообіцяли, що це не вплине на клієнтів

В Альфа-Банк Україна підтвердили інформацію Офісу генерального прокурара України, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку Україна, та які знерухомлено через обмеження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Більш того, Альфа-Банк Україна сам і виконав минулої п'ятниці ухвалу про арешт рахунків, згідно з ухвалою суду.

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В Альфа-Банк Україна підтвердили інформацію Офісу генерального прокурара України, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку Україна, та які знерухомлено через обмеження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Більш того, Альфа-Банк Україна сам і виконав минулої п'ятниці ухвалу про арешт рахунків, згідно з ухвалою суду.Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

"Арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування Альфа-Банку Україна та не має жодних наслідків для клієнтів. Ще раз звертаємо увагу, що гроші не виводилися, а заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкрито в Альфа-Банку Україна. Щодо згаданої угоди, то за інформацією, що є у банку, вона проведена між двома уповноваженими сторонами відповідно до законодавства України. Предметом угоди були корпоративні права на організацію з активами понад $10 млн. Вся інформація про угоди клієнтів надсилається банком на запит уповноважених органів у встановленому порядку", — наголосили в Альфа-Банку.

Також в пресс-службі зазначили, що російский олігарх Михайло Фрідман ніколи не брав участі в управлінні банком. Управління банком, як і раніше, здійснює Правління та Наглядова рада. Акціонери не беруть участь у роботі банку та афілійованих компаній.

"З квітня 2022 року право голосу за їхніми акціями НБУ передав Сімеону Дянкову – колишньому міністру фінансів і віцепрем'єру Болгарії, та нинішньому голові Групи фінансових ризиків Лондонської школи економіки. Банк працює у штатному режимі, у законодавчому полі та відповідно до вимог НБУ. Зі свого боку банк надає правоохоронним органам всю необхідну інформацію", — додали в прес-службі.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють, що російський олігарх Михайло Фрідман та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та Альфа-банк, що належить їм, до війни і під час збройної агресії РФ проти України, легалізували активи на загальну суму 1,1 млрд грн.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд. грн. Це цінні папери, які перебували на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ та включеного до системно важливих банків України. Його бенефіціарними власниками є підприємці РФ.