За результатами квітня залишки на рахунках фізосіб в Альфа-Банку Україна зросли на 3% та склали 11,25 млрд грн

Відповідно до оперативної звітності Альфа-Банку Україна в квітні залишки на поточних рахунках фізичних осіб в гривні зросли на 3% та склали 11,25 млрд грн. Це демонструє певну тенденцію до стабілізаціі та довіри клієнтів до банківської системи та банку зокрема. Для порівняння на початок 2021 року залишки на рахунках фізосіб становили 8,4 млрд грн.

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Про це повідомляє прес-слувжба банку.

Нагадаємо, в квітні 2022 року НБУ погодив довірену особу Альфа-Банку Україна Сімеона Дянкова, який отримав право голосу за акціями, які належать акціонерам, чия репутація визнана небездоганною. Віднині має виключне право голосу по акціям підсанкційних акціонерів та у межах повноважень прийматиме участь в управлінні Альфа-Банку Україна, що дозволить ефективно пройти трансформаційний період та зробити вклад у відновлення економіки України.

Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України. Банк обслуговує понад 2,5 млн клієнтів-фізичних осіб. Це означає, що від своєчасних та якісних банківських послуг Альфа-Банку залежить добробут 4-6 млн українців (разом із членами їхніх сімей).

Міністерство фінансів США та Міністерство закордонних справ Великобританії заявили, що український Альфа-Банк є окремою юридичною особою, яка не має відношення до російського банку та не підпадає під санкції.