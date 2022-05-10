По результатам апреля остатки на счетах физлиц в Альфа-Банке Украина выросли на 3% и составили 11,25 млрд грн

Согласно оперативной отчетности Альфа-Банка Украина в апреле остатки на текущих счетах физических лиц в гривне выросли на 3% и составили 11,25 млрд грн. Это демонстрирует определенную тенденцию к стабилизации и доверию клиентов к банковской системе и банку в частности. Для сравнения на начало 2021 года остатки на счетах физлиц составили 8,4 млрд. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, в апреле 2022 года НБУ согласовал доверенное лицо Альфа-Банка Украина Симеона Дянкова, получившего право голоса по акциям, принадлежащим акционерам, чья репутация признана небезупречной. Отныне имеет исключительное право голоса по акциям подсанкционных акционеров и в пределах полномочий будет принимать участие в управлении Альфа-Банка Украина, что позволит эффективно пройти трансформационный период и сделать вклад в восстановление экономики Украины.

Альфа-Банк Украина – один из системных банков Украины. Банк обслуживает более 2,5 млн. клиентов-физических лиц. Это означает, что от своевременных и качественных банковских услуг Альфа-Банка зависит благосостояние 4-6 млн. украинцев (вместе с членами их семей).

Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании заявили, что украинский Альфа-Банк является отдельным юридическим лицом, не имеющим отношения к российскому банку и не подпадающим под санкции.