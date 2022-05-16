В Альфа-Банке подтвердили арест счетов и пообещали, что это не повлияет на клиентов

В Альфа-Банк Украина подтвердили информацию Офиса генерального прокурора Украины, что арестованы счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, владеющей 42,4% акций Альфа-Банка Украина. Они обездвижены из-за ограничений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Более того, Альфа-Банк Украина сам выполнил в прошлую пятницу постановление об аресте счетов, согласно определению суда.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В Альфа-Банк Украина подтвердили информацию Офиса генерального прокурора Украины, что арестованы счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, владеющей 42,4% акций Альфа-Банка Украина, и которые обездвижены из-за ограничений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Более того, Альфа-Банк Украина сам и выполнил в прошлую пятницу определение об аресте счетов, согласно определению суда. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Арест счетов никак не влияет на функционирование Альфа-Банка Украина и не имеет никаких последствий для клиентов. Еще раз обращаем внимание, что деньги не выводились, а заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в Альфа-Банке Украина. Что касается упомянутого соглашения, то по имеющейся у банка информации она проведена между двумя уполномоченными сторонами в соответствии с законодательством Украины. Предметом соглашения были корпоративные права на организацию с активами свыше $10 млн. Вся информация о соглашениях клиентов направляется банком по запросу уполномоченных органов в установленном порядке", — отметили в Альфа-Банке.

Также в пресс-службе отметили, что российский олигарх Михаил Фридман никогда не участвовал в управлении банком. Управление банком по-прежнему осуществляет Правление и Наблюдательный совет. Акционеры не участвуют в работе банка и аффилированных компаний.

"С апреля 2022 года право голоса по их акциям НБУ передал Симеону Дянкову – бывшему министру финансов и вице-премьеру Болгарии, и нынешнему главе Группы финансовых рисков Лондонской школы экономики. Банк работает в штатном режиме, в законодательном поле и в соответствии с требованиями НБУ. своей стороны банк предоставляет правоохранительным органам всю необходимую информацию", - добавили в пресс-службе.

Напомним, правоохранители подозревают, что российский олигарх Михаил Фридман и бизнесмены через подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им Альфа-банк до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы на общую сумму 1,1 млрд грн.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 12,4 млрд. грн. Это ценные бумаги, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины. Его бенефициарными собственниками являются предприниматели РФ.