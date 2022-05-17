В Раде предложили национализировать "Альфа Банк", "Киевстар" и несколько заводов

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №7373, которым обратилась к Кабмину и СНБО с предложением передать в государственную собственность "Альфа Банк", телекоммуникационную компанию "Киевстар", заводы минеральных вод "Моршинский" и "Миргородский", а также завод "Алюминий Украины".

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Нардепы предлагают национализировать все активы "Альфа Банк", основателями которого являются граждане Российской Федерации Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Герман Хан.

"Компания Алюминий Украины" принадлежит, как подчеркивают нардепы, российскому олигарху Олегу Дерипаскому. Кроме этого предприятия, депутаты предлагают изъять в пользу государства "Моршинский завод минеральных вод Оскар", "Миргородский завод минеральных вод".

В список компаний, которые, по мнению нардепов, нужно национализировать также попали СК "Альфа Страхование", "Альтбанк", "Абхіджит-ресурси України". Основная причина для их изъятия в пользу Украины — причастность к стране-агрессору.

"Принятие постановления будет способствовать уменьшению реальных и потенциальных угроз национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины, обеспечит создание предпосылок для исключения из мотивов общественной необходимости в пользу государства Украина", — добавили нардепы.

Напомним, что украинские власти намерены национализировать всю собственность России в Украине, чтобы компенсировать часть ущерба, нанесенного из-за войны.