Аккордбанк не согласен с иском Альфа Банка против него и объяснил, почему

ПАО "КБ "Аккордбанк" заявил, что иск Альфа Банка (Sense Bank) против него безоснователен и Аккордбанк не имеет задолженности перед Альфа Банком. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Альфа Банк утверждает, что Аккордбанк якобы "не выполнил соглашения форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривни в сумме 8 млн долл". При этом Аккордбанк заявляет, что у Альфа Банка остался полный гривневый эквивалент этой суммы в соответствии с ранее заключенным соглашением свопа.

"Об иске нам известно. Но обстоятельства дела не соответствуют заявленному Альфа Банка. Аккордбанк не имеет задолженности перед Альфа Банком", — говорится в заявлении финучреждения.

По версии ответчика, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля у Альфа Банка якобы отсутствовал гривневый эквивалент на полную сумму в 8 млн долларов США для возвращения Аккордбанку.

"Возвращать валюту Альфа Банку, конечными бенефициарами которого являются гражданин РФ – страны агрессора, не было оснований, поэтому соглашение было закрыто. Соответственно у Альфа Банка против размещенных в Аккордбанке 8 млн долларов США остался полный гривневый эквивалент этой суммы в соответствии с ранее заключенным соглашением свопа. А значит, никаких нарушений действующего законодательства Украины Аккордбанком не было", — объясняет свою позицию Аккордбанк.

Подготовительное заседание по этому делу суд назначил на 15:00 20 сентября 2022 года. Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда в Киеве по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал №23.

Отметим, что недавно Альфа-Банк сменил название на "Сенс Банк", в том числе, из-за связей владельца со страной-агрессором.