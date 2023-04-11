Hyundai Motor Group планирует производить 40% всех электромобилей в мире

Южнокорейская компания Hyundai Motor Group планирует потратить около 24 трлн вон (18,2 млрд долларов) к 2030 году, чтобы увеличить производство электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Фирма, выпускающая авто Hyundai, Kia и Genesis, поставила своей целью стать одним из трех ведущих производителей электрокаров в мире. Компания хочет увеличить годовой выпуск электромобилей в Южной Корее до 1,51 млн единиц к концу текущего десятилетия. В то время всего в мире ожидается изготовление 3,64 млн таких авто в год. Таким образом, Hyundai Motor Group планирует достичь показателя более чем в 40% от мирового годового производства.

К 2030 году компания стремится иметь 31 модель электромобилей.

Известно, что Kia построит новый завод по производству электрокаров специального назначения в городе Хвасон к югу от Сеула. Hyundai уже провела церемонию закладки фундамента, на которой присутствовал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль.

Как ожидается, в этом году администрация президента объявит о пакете поддержки корейской индустрии электромобилей, включая финансовую помощь и инвестиции в исследования и разработки автозапчастей. Так Южная Корея хочет стать азиатским центром для глобального производства электромобилей.

Напомним, что Hyundai – не единственная компания, имеющая большие планы по производству электрокаров. Например, немецкая Volkswagen недавно в пятилетнем плане увеличила инвестиции в программное обеспечение и электромобили до 122 млрд евро, что составит более двух третей общих вложений.

А японская Toyota планирует представить 10 новых моделей электромобилей на аккумуляторах к 2026 году. Это станет долгожданным развитием для компании по направлению производства авто на альтернативных источниках питания.

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