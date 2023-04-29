В МВС пояснили, які комбінації літер Z і V заборонені на автомобільних номерах

В Головному сервісному центрі МВС пояснили, що автомобільні знаки з літерами Z і V, які мають натяк на символіку окупантів, в Україні заборонені.

Пресслужба МВС зауважила, що в квітні Кабмін вніс зміни до “Постанови КМУ №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників”.

Згідно з документом, офіційно заборонено розміщувати на автономерах символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

“Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери “Z” і “V”. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість “З”, “С”, “В”, “Ф”. Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму”, - пояснюють в МВС.

Дані: МВС

Також на номерних знаках не можуть бути зображені емблеми органів держави-терориста та збройних сил росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення.

В МВС можуть відмовити у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків через наявність повної або скороченої назви органу державної влади, зображення державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій. У нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками теж буде відмовлено.

Нагадаємо, минулого року депутати ухвалили законопроєкт про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки "Z", "V" та визнає Росію державою-терористом.