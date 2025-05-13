- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2025 году провела 108 проверок аккредитованных и внесенных в Единый государственный реестр МВД субъектов хозяйствования, предоставлявших услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей. Среди наиболее распространенных нарушений больше клиентов, чем отражено в доходах и неоформленные работники.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"Налоговики выяснили, что количество лиц, прошедших обучение и сдавшие экзамены, не совпадало с задекларированными суммами дохода этих субъектов хозяйствования. То есть оплата, вероятно, производилась наличными, без использования регистраторов расчетных операций или программных РРО (программный продукт для создания электронных фискальных чеков — ред.)", — говорится в сообщении налоговой службы.
В частности, штрафные санкции наложены:
- в Киевской области предприятию доначислено 2,19 млн грн штрафных санкций за расчеты без РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов за предоставленные услуги;
- в Хмельницкой области на предприятие наложен штраф на сумму свыше 0,8 млн грн за обналичивание услуг без применения РРО/ПРРО;
- в Кировоградской области на общество наложено 0,14 млн грн штрафа за проведение расчетов с клиентами через мобильное приложение без использования РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов;
- в Винницкой области предприятие разоблачено на использовании наемного труда 12 работников без оформления трудовых отношений – материалы проверки направлены в Государственную службу по вопросам труда для принятия соответствующих решений.
В ГНС отметили, что " использование РРО/ПРРО при осуществлении хозяйственной деятельности и официальное оформление трудовых отношений с наемными работниками – поддержка хорошей репутации налогоплательщика и избегание штрафных санкций " .
Напомним, будущие воде могут самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену по получению водительского удостоверения.