Податкова перевірила 108 автошкіл: за які порушення накладено штрафи

Державна податкова служба України (ДПС) у 2025 році провела 108 перевірок акредитованих і внесених до Єдиного державного реєстру МВС суб’єктів господарювання, які надавали послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. Серед найпоширеніших порушень: більше клієнтів, ніж відображено у доходах та неоформлені працівники.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Податківці з’ясували, що кількість осіб, які пройшли навчання і склали іспити, не збігалася із задекларованими сумами доходу цих суб’єктів господарювання. Тобто оплата, ймовірно, проводилась готівкою, без використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО (програмний продукт для створення електронних фіскальних чеків — ред.)", — йдеться у повідомленні податкової служби.

Зокрема штрафні санкції накладено:

у Київській області підприємству донараховано 2,19 млн грн штрафних санкцій за розрахунки без РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів за надані послуги;

у Хмельницькій області на підприємство накладено штраф на суму понад 0,8 млн грн за отримання готівки за послуги без застосування РРО/ПРРО;

у Кіровоградській області на товариство накладено 0,14 млн грн штрафу за проведення розрахунків з клієнтами через мобільний застосунок без використання РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів;

у Вінницькій області підприємство викрито на використанні найманої праці 12 працівників без оформлення трудових відносин – матеріали перевірки направлені до Державної служби з питань праці для прийняття відповідних рішень.

У ДПС зазначили, що "використання РРО/ПРРО при здійсненні господарської діяльності та офіційне оформлення трудових відносин з найманими працівниками – підтримка доброї репутації платника податків і уникнення штрафних санкцій".

Нагадаємо, майбутні водії можуть самостійно готуватись до теоретичного іспиту з отримання водійського посвідчення.