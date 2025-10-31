"Посвідчення водія без навчання": після перевірок понад 70 автошкіл-порушників припинили діяльність

Головний сервісний центр МВС України спільно з Національною поліцією активно протидіє незаконним схемам видачі водійських посвідчень. За результатами перевірок, понад 70 навчальних закладів вже позбавлено акредитації, і вони припинили свою діяльність через низку фальсифікацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ГСЦ МВС.

За даними сервісного центру, на чорному ринку досі існують пропозиції "посвідчення водія без навчання". Проте ГСЦ МВС наголошує: отримання прав без необхідних знань — це не "послуга", а пряма загроза життю та безпеці на дорозі.

Результати перевірок

З початку року правоохоронці виявили порушення у 90 автошколах по всій країні. Схеми порушень включали фальсифікацію даних в електронній базі: працівники автошкіл вносили неправдиву інформацію про відвідування занять та складання іспитів слухачами, частина з яких насправді навіть перебувала за кордоном.

Кожна викрита автошкола втратила право на подальшу діяльність, а винні особи будуть нести кримінальну відповідальність за свої дії.

У ГСЦ МВС радять обирати лише офіційні та акредитовані автошколи. Пам'ятайте, що ваша якісна підготовка — це запорука безпеки не лише вашого, а й чужого життя на дорозі.

Нагадаємо, уряд затвердив новий порядок, який дає українцям можливість складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі.