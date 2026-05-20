В Украине готовят масштабную реформу автошкол: что изменится для водителей и инструкторов

Министерство внутренних дел Украины опубликовало для общественного обсуждения новый проект постановления, способного существенно изменить систему подготовки водителей. Документ, разработанный Главным сервисным центром МВД, предлагает отказаться от коллективной ответственности автошкол и сделать акцент на персональных санкциях для преподавателей и инструкторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обнародованный проект МВД.

Главная цель реформы — защитить добросовестный бизнес от закрытия из-за единичных ошибок персонала и закрыть системные фиктивные автошколы, которые массово манипулируют учебным процессом.

Главные нововведения для автошкол и инструкторов

Новая система аккредитации: автошколы больше не будут закрывать из-за единичных инцидентов. Чтобы приостановить аккредитацию заведения, контролеры должны зафиксировать не менее 10 нарушений в течение 12 месяцев. Нарушения будут считать по количеству учащихся, а не по часам или занятиям.

Персональная ответственность: инструкторы будут нести личную ответственность за фальсификацию практических уроков и внесение ложных данных в базы. За такое нарушение предусмотрено лишение аттестата на год. При этом вводится срок давности наказания (два года с момента вины).

Упрощение аттестации: для преподавателей вводят модель "сначала экзамены - затем оформление". Сдать тесты можно будет в любом сервисном центре МВД, независимо от регистрации, а выдача аттестата превратится в чисто техническую процедуру. Срок обжалования решений о блокировании аккредитации увеличат с 10 рабочих дней до 30 календарных.

Что изменится для будущих водителей

Реформа предлагает четко урегулировать сроки обучения. Результат теоретического экзамена будет действовать в течение одного года именно для начала практической подготовки (а не для сдачи финального практического экзамена). Это устранит правовые коллизии, из-за которых кандидатов ранее заставляли повторно передавать теорию.

После успешного теоретического тестирования учащийся будет получать отдельный документ, дающий право сесть за руль с инструктором. Если же во время учебы автошкола потеряет аккредитацию, будущие водители смогут перейти в другое заведение без потери оплаченных и пройденных часов.

