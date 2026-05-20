В Україні готують масштабну реформу автошкіл: що зміниться для водіїв та інструкторів

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало для громадського обговорення новий проєкт постанови, який може суттєво змінити систему підготовки водіїв. Документ, розроблений Головним сервісним центром МВС, пропонує відмовитися від колективної відповідальності автошкіл та зробити акцент на персональних санкціях для викладачів та інструкторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оприлюднений проєкт МВС.

Головна мета реформи — захистити добросовісний бізнес від закриття через поодинокі помилки персоналу та водночас закрити системні фіктивні автошколи, які масово маніпулюють навчальним процесом.

Головні нововведення для автошкіл та інструкторів

Нова система акредитації: автошколи більше не закриватимуть через одиничні інциденти. Щоб призупинити акредитацію закладу, контролери мають зафіксувати щонайменше 10 порушень протягом 12 місяців. Порушення рахуватимуть за кількістю учнів, а не за окремими годинами чи заняттями.

Персональна відповідальність: інструктори нестимуть особисту відповідальність за фальсифікацію практичних уроків та внесення неправдивих даних до баз. За таке порушення передбачено позбавлення атестата на один рік. При цьому вводиться строк давності для покарання (два роки з моменту провини).

Спрощення атестації: для викладачів запроваджують модель "спочатку іспити — потім оформлення". Скласти тести можна буде в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від реєстрації, а видача атестата перетвориться на суто технічну процедуру. Термін оскарження рішень про блокування акредитації збільшать з 10 робочих днів до 30 календарних.

Що зміниться для майбутніх водіїв

Реформа пропонує чітко врегулювати терміни навчання. Результат теоретичного іспиту буде чинним протягом одного року саме для початку практичної підготовки (а не для складання фінального практичного іспиту). Це прибере правові колізії, через які кандидатів раніше змушували повторно перескладати теорію.

Після успішного теоретичного тестування учень отримуватиме окремий документ, що дає право сісти за кермо з інструктором. Якщо ж під час навчання автошкола втратить акредитацію, майбутні водії зможуть перейти до іншого закладу без втрати вже оплачених та пройдених годин.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України пропонує оновити правила складання водійських іспитів, запровадивши тестування англійською мовою та посиливши контроль. Новий підхід передбачає лібералізацію складання іспитів для іноземців, а також впровадження жорсткішої системи відео- та аудіоідентифікації кандидатів у водії, щоб повністю виключити можливість підказок чи стороннього втручання у процесі тестування.