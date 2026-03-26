IFC рассматривает кредит €70 млн на строительство ветровой электростанции в Одесской области

Входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация IFC может предоставить €70 млн кредита на реализацию проекта строительства ветровой электростанции в Одесской области мощностью 120 МВт. Общая стоимость проекта оценивается в €231 млн.

В настоящее время IFC поддерживает проект на подготовительном этапе, в частности, анализирует рынок электроэнергии и условия будущих сделок купли-продажи электроэнергии, чтобы повысить его инвестиционную привлекательность. Окончательное решение по участию в финансировании может быть принято советом директоров корпорации 15 мая.

Проект реализуется специализированной компанией, зарегистрированной в Украине. Основным инвестором выступает немецкая Notus Energy GmbH, имеющая портфель ветроэнергетических мощностей свыше 1,6 ГВт в разных странах.

В структуру акционеров также входят Horizon Capital через фонд Catalyst Fund и Green for Growth Fund.

Кроме того, IFC в конце апреля рассмотрит возможность организации кредитного финансирования до 250 млн евро для компании Elementum Energy на развитие ветровых проектов в Украине общей стоимостью около 400 млн евро.

Инициативы по развитию ветроэнергетики являются частью более широкой стратегии восстановления энергетического сектора Украины и привлечения международных инвестиций в возобновляемую энергетику.

Заметим, что в 2026 году планируется запуск 500–600 МВт ветровых электростанций, львиная доля которых начнет выдавать ток в сеть в ближайшие месяцы. В прошлом году страна ввела в эксплуатацию 512 МВт для накопления энергии.