500 домов без отопления: когда в Киеве возобновят теплоснабжение

В результате российских обстрелов критической инфраструктуры к проблемам с электроэнергией в столице добавились проблемы с отоплением. Эксперты, опрошенные Delo.ua , разделились мысленно, когда киевлянам вернут тепло в доме: несмотря на то, что коммунальщики достаточно оперативно восстанавливают централизованное теплоснабжение в Киеве, россияне, похоже, не прекращают агрессивных атак на критическую инфраструктуру, и это может добавить новые проблемы и затянуть восстановление.

Из-за российских обстрелов в ночь на 9 января значительная часть критической инфраструктуры столицы осталась без электроэнергии. В результате без отопления и воды остались более 6 тысяч столичных домов, а коммунальщики начали сливать воду из систем теплоснабжения, чтобы уберечь их от разрушения из-за морозов. Водоснабжение удалось возобновить в тот же день, а впоследствии коммунальщики начали постепенно подавать отопление в дома. Однако по состоянию на 13 января 500 многоэтажек в столице все еще остаются без централизованного теплоснабжения. Проблемы фиксируют в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.

Когда в Киеве полностью восстановят отопление

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев убежден, что проблему с отоплением в отдельных районах Киева коммунальщики решат до конца недели (т.е. до 18 января). Хотя ситуация остается безусловно сложной, а российские обстрелы добавляют проблем коммунальщикам, возобновляющим отопление в тяжелых условиях, эксперт говорит, что новые атаки могут только сместить сроки восстановления в день или два.

"Теплоснабжение в столице будет восстановлено гораздо раньше, чем электроснабжение — где-то до конца недели. Если все опять не выйдет из строя, как это было 10 января, то прогнозы у меня сдержанно оптимистичные", — отмечает Рябцев.

Впрочем, с ним не соглашается директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко . Он говорит, что главным фактором риска остаются массированные российские удары по инфраструктуре, а россияне постараются воспользоваться холодной погодой, чтобы усилить энергетический террор против Украины.

"В теории восстановления возможно, но на практике обстрелы продолжаются и будут продолжаться. Я не думаю, что россияне откажутся от обстрелов, а нам не хватит противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры. Поэтому не стоит рассчитывать на скорейшее восстановление", - указывает Омельченко.

Эксперт отмечает, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы столичные власти с первых лет войны начали устанавливать когенерационные установки, обеспечивающие и дополнительные мегаты в энергосистему, и тепло. В таком случае в столице можно было бы построить 400 МВт дополнительных мощностей, в то время как по состоянию на декабрь в Киеве запустили всего 22 МВт.

По словам аналитика консалтинговой компании ExPro Михаила Свищо , каждая массированная атака на энергетическую инфраструктуру столицы добавляет проблем энергетикам и оттягивает сроки возобновления теплоснабжения в Киеве. Если россияне будут наносить такие удары еженедельно, восстановление отопления в столице может отложиться на неопределенный срок.

"Ситуацию существенно усложняют морозы. Россияне пытаются по-максимуму воспользоваться холодной погодой и наносят систематические обстрелы. Но если морозы прекратятся, станет лучше и ситуация с теплоснабжением", — считает Свищо.

Таким образом, большинство экспертов убеждены, что, несмотря на усилия коммунальщиков, ключевыми препятствиями для восстановления централизованного теплоснабжения для киевлян остаются морозы и систематические российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Так что, даже если отопление удастся возобновить, в результате новых обстрелов проблемы могут вернуться.