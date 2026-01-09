Запланована подія 2

Новости
Слияние воды из систем отопления в Киеве: что говорят местные власти

отопление
В Киеве сливают воду из систем отопления / Depositphotos

Ситуация в Киеве чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения. Слияние воды является стандартным техническим мероприятием при отрицательной температуре и не означает длительное отсутствие тепла в жилищах киевлян.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Киевской городской государственной администрации.

Там напоминают, что этой ночью, 9 января, Киев уже в четвертый раз подвергся массированному комбинированному обстрелу.

В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без отопления. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.

В КГГА объясняют, что во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слияние воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и само здренирование позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

Не означает длительное отсутствие тепла

В КГГА подчеркивают, что:

  • слияние воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время;
  • такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может занять несколько часов или сутки – это требование безопасности.

"С ночи энергетики и другие городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду. Ситуация в городе чрезвычайно сложна, однако контролируется с точки зрения систем жизнеобеспечения", - подчеркивают в КГГА.

Кличко призвал киевлян временно уехать из города  

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что половина многоквартирных домов Киева без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры.

Также в городе перебои с водоснабжением. Поэтому Кличко призвал киевлян временно уехать из города

Также из-за повреждений сетей в Киеве введены аварийные отключения света.

Автор:
Светлана Манько