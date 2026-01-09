- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Злиття води з систем опалення у Києві: що каже місцева влада
Ситуація у Києві є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення. Злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла в оселях киян.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Там нагадують, що цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу.
Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без опалення. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.
В КМДА пояснюють, що під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.
Не означає тривалу відсутність тепла
В КМДА наголошують, що:
- злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час;
- таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу – це вимога безпеки.
"Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення", - підкреслюють в КМДА.
Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що половина багатоквартирних будинків Києва наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру.
Також у місті перебої з водопостачанням. Тому Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста
Також через пошкодження мереж на у Києві запроваджені аварійні відключення світла.