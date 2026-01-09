Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Злиття води з систем опалення у Києві: що каже місцева влада

опалення
У Києві зливають воду з систем опалення / Depositphotos

Ситуація у Києві  є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення. Злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла в оселях киян.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації. 

Там нагадують, що цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. 

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без опалення. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.

В КМДА пояснюють, що під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Не означає тривалу відсутність тепла

В КМДА наголошують, що:

  • злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час;
  • таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу – це вимога безпеки.

"Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення", - підкреслюють в КМДА.

Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста 

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що половина багатоквартирних будинків Києва наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру.

Також у місті перебої з водопостачанням. Тому Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста

Також через пошкодження мереж на у Києві запроваджені аварійні відключення світла.

Автор:
Світлана Манько