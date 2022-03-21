Ситуація з українською економікою на сьогодні далека від трагічної, — виконавчий директор України у МВФ Рашкован

Попри війну і зупинку багатьох підприємств, українська економіка поки що справляється з потребами. Про це в інтерв’ю НВ заявив заступник виконавчого директора України у Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислав Рашкован.

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За його словами, зараз необхідно забезпечувати чотири важливі складові: фінансування військового бюджету, функціонування держави, соцвиплати та обслуговування зовнішнього боргу.

"Фінансування військового бюджету відбувається достатньо за рахунок міжнародної підтримки. Ми не платимо за найдорожчу статтю — сучасну зброю, її нам поставляють партнери, але платимо за бензин, забезпечення солдатів, нам допомагають нести ці витрати", — зазначив Рашкован.

Поки Мінфін має гроші і він випускає військові облігації. Крім того, країна має опцію друку грошей. Її використання, щоправда, може надалі принести проблеми з інфляцією та девальвацією.

Соціальні виплати включають пенсії та зарплати.

"Це важлива складова, яка сьогодні частково покривається грошима з бюджету, але також і за допомогою закордонних партнерів: МВФ дав $1 млрд 400 млн, $750-730 млн від Світового банку, 300 млн євро від ЄС. Всі ці гроші не йдуть виключно на війну, але дають можливість державі здійснювати всі ці соціальні виплати", - пояснив заступник виконавчого директора України у МВФ.

Ще одна важлива складова — зовнішній борг України, який складається із двох частин: гривневої та доларової. Країна продовжує її обслуговувати. В результаті, міжнародні інвестори оцінили позитивно, що Україна платить за своїми зобов'язаннями — це допоможе після закінчення війни.

Стимулювати економіку України під час війни, на думку Рашкована, можна великими державними замовленнями для потреб оборони, а також за допомогою закупівель різних послуг: ІТ, продуктових, логістичних.

"Друге, чим може допомогти держава, - це релокації тих виробництв, які сьогодні можливо перемістити з регіонів, де йде гаряча війна ближче до західного кордону. Самі бізнеси не завжди здатні забезпечити вивезення ресурсів та обладнання, але держава з "Укрзалізницею" та її можливостями логістики може бути дуже ефективно у цьому питанні", - упевнений Рашкован.

"Загалом ситуація з українською економікою на сьогодні далека від трагічної", - підбив він підсумок

Нагадаємо, Міністерство фінансів здійснило купонний платіж щодо єврооблігацій з погашенням у вересні 2022 року — це свідчить, що про дефолт України не йдеться.

Україна може отримати на відновлення країни $300 млрд російського Держрезерву, заморожених у США, але для цього необхідно змінити законодавство Сполучених Штатів Америки.