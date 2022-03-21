Евакуація бізнесу: 40 підприємств уже переїхали із зони бойових дій, ще 300 чекають на свою чергу

Вже 40 українських підприємств за підтримки уряду змогли перемістити свої виробничі потужності до західних регіонів країни. Із них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

В даний час ще 299 компаній очікують на свою чергу, вони зможуть перемістити виробництво найближчим часом.

Бізнес переносить роботу до західних регіонів різним транспортом. Частина підприємств переміщується, користуючись послугами "Укрзалізниці". А ось за автоперевезення відповідає "Укрпошта".

"Кабінет міністрів України підтримав постанову, якою зобов'язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній. Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автотранспорту "Укрпошти" надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС", — резюмували в Мінекономіки.

Зазначимо, що уряд розглянув уже 86% заявок, які подали постраждалі підприємства.

У свою чергу деякі західні області пропонують регіональні програми допомоги бізнесу. Серед них Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська. Ще з радянських часів у цих областях простоюють занедбані виробництва, тому сьогодні їх активно реанімують, щоб вони змогли прийняти своїх нових мешканців.

Більше про те, що являє собою урядова програма релокації бізнесу, кому підходить і як проходить, можна дізнатися в матеріалі Delo.ua.

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