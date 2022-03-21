Эвакуация бизнеса: 40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 ждут своей очереди

Уже 40 украинских предприятий при поддержке правительства смогли переместить свои производственные мощности в западные регионы страны. Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В настоящее время еще 299 компаний ожидают своей очереди, они смогут переместить производство в ближайшее время.

Бизнес переносит работу в западные регионы разным транспортом. Часть предприятий перемещается, пользуясь услугами "Укрзализныци". А вот за автоперевозки отвечает "Укрпочта".

"Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым обязал предприятие безвозмездно перевозить имущество украинских компаний. Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автотранспорту "Укрпочты" будут предоставляться право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки горючим на АЗС", — резюмировали в Минэкономики.

Отметим, что правительство рассмотрело уже 86% заявок, поданных пострадавшими предприятиями.

В свою очередь некоторые западные области предлагают региональные программы помощи бизнесу. Среди них Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. Еще с советских времен в этих областях простаивают заброшенные производства, поэтому сегодня их активно реанимируют, чтобы они смогли принять своих новых обитателей.

Больше о том, что из себя представляет правительственная программа релокации бизнеса, кому подходит и как проходит, можно узнать в материале Delo.ua.

Фото: ua.depositphotos.com