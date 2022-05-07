Буде складно, але зрештою галузь розквітне: логістика під час війни, реформи та майбутнє індустрії

Які проблеми логістичних компаній під час війни, нові можливості для українських перевізників, а також майбутнє індустрії.

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Розриви ланцюжків, руйнування маршрутів

Проблеми логістичних компаній помітні зараз неозброєним оком: багато відділень буквально знищені, мости підірвані, а велика частина співробітників вимушено покинула власні домівки.

Також війна виключила з роботи ключові магістральні дороги, які з’єднували Захід, Центр і Схід (трасу Львів-Київ і Київ-Харків). Відповідно, логістичні маршрути стали довшими, з використанням об’їздів через безпечні дороги. Це в свою чергу вплинуло на збільшення термінів доставки посилок, вантажів тощо.

З приходом війни більшість клієнтів логістичних компаній зупинили свою діяльність. Відповідно, ми також стикнулись з різким падінням обсягів, і це стосується як міжнародних, так і внутрішніх клієнтів. У зв’язку із падінням об’ємів нам, зокрема, довелось оптимізувати сортувальний процес на складах.

Маршрути адресної доставки, яку ще називають доставкою останньої милі, також зазнали критичних змін. Усі напрацьовані до цього індивідуальні маршрути доставки в один момент стали неефективними, і потребували негайного перегляду щодо своїх географічних габаритів.

На ефективність також почали впливати часті повітряні тривоги. Оскільки бізнес мушен зупиняти виробничі процеси на період тривалості повітряної тривоги.

Серед інших проблем:

Магістральна логістика перестала працювати вночі у зв’язку з комендантськими годинами і труднощами на блокпостах. Різко скоротилася мережа відділень. Із закінченням бойових дій в регіонах, почала відновлюватись, проте зазнала досить серйозних руйнувань. Нам також довелося переміщувати майно наших клієнтів із зон бойових дій для їх безпечного зберігання, яке робимо власним коштом. Це також призвело до значних не запланованих витрат.

Рівень збитку індустрії оцінити зараз важко — ми в Meest чи не кожний день отримуємо інформацію про пошкоджене та втрачене майно. На жаль, в інших гравців ринку ситуація аналогічна. Для нас сума збитків зараз складає мільйони доларів США, це можна казати сміливо.

Можливість для стратегічних змін

Війна — це не тільки поле бою, це також економічне протистояння, і тут логістика відіграє ключову роль. Яскравий приклад — експорт зернових, який Україна переважно здійснює з морських портів. Через війну порти заблоковані, а наша економіка втрачає левову частку експортних надходжень у цій сфері.

Зараз критично важливо посилювати міжнародні партнерства у сфері логістики, а десь просто просити про тимчасову допомогу. Ми вже бачимо, що Румунія дозволила експортувати українське зерно через власний порт, таку ж можливість розглядає Литва та Болгарія. Це складний шлях, і він безумовно призведе до подорожчання продукції українського виробництва. Проте, ми зможемо зберегти наш експортний потенціал.

Інший напрямок — автомобільні перевезення. Міжнародні компанії з початком війни призупинили свою роботу в Україні з різних причин. І це, як би дивно це було, можливість для вітчизняних перевізників. Європа дозволила нашим компаніям здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездіяльній основі. Якщо брати до уваги кількість гуманітарної та іншої допомоги, яка направляється до України, у наших компаній зараз є можливість не тільки не зупинитись, а навпаки замінити європейський автомобільний флот на ринку України.

Завдання держави зараз — спрощувати процедуру отримання дозвільних документів, лібералізувати податкову та митну політику, розбудовувати логістику під військові потреби. Ми бачимо, що перші кроки вже робляться.

Варто також звернути увагу на оптимізаційні процеси, особливо це стосується волонтерського руху та гуманітарної допомоги. Допоміг би такий собі "маркетплейс логістичних рішень", особливо для доставки гуманітарних вантажів та релокації бізнесу на безпечні території.

Зараз складно, але далі краще

Зрештою, я впевнений, що війна стане каталізатором багатьох реформ, зокрема, в логістиці. Проте це не будуть популярні кроки. Зараз ми починаємо рух з точки, де багато логістичних компаній призупинили свою діяльність та вимушено відправили працівників у відпустки, а деякі повністю припинили роботу.

Наш майбутній шлях можна описати цитатою Джека Ма, засновника Alibaba Group: "Сьогодні буде не просто, завтра буде ще гірше, але післязавтра буде прекрасно". Тобто, буде складно, але зрештою галузь розквітне. І щоб це післязавтра настало, необхідно і надалі активно працювати — звернути увагу на ті напрямки діяльності, які в мирний час були не пріоритетними. Зокрема, варто розвивати експортні логістичні рішення, сучасні центри та електронні сервіси. Війна показала, що ці фактори є критично важливими для роботи.

В одному я впевнений на сто відсотків: Україна переможе, а з нею і весь бізнес — зокрема, і логістика.