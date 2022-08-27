Производитель хлеба "Кулиничи" построит новый завод под Львовом

Украинский производитель хлеба "Кулиничи", основанный в 1995 году в Харькове, начинает строительство нового завода вблизи Львова. Об этом 27 августа в Facebook сообщила пресс-служба компании, опровергнув информация о том, что якобы "производитель хлеба закрывает харьковский завод".

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"Мы не закрываем завод в Харькове, мы не закрываем наши торговые точки в Харькове! Пожалуйста, не доверяйте пабликам, которые придумываются громкие заголовки для накрутки подписчиков или лайков. Харьков навсегда в нашем сердце, мы обожаем наш город и харьковчан. Да будем печь для вас хлеб несмотря ни на что!", - заявили в компании.

В это же время Львовская областная государственная администрация сообщила, что в регионе впервые за 50 лет приступают к строительству хлебопекарного комплекса. Название компании не называют, но на фото представлена продукция "Кулиничи".

"В комплекс инвестировали 20 миллионов евро. Работу получат 500 вынужденных переселенцев из Харькова и 2500 местных жителей. Запуск деятельности планируется уже в апреле 2023 года. Кроме завода, откроют пекарни, где будут сразу продавать продукцию", — резюмировали в администрации.

Напомним, что с 24 февраля компании начали активно переносить работу в западные регион страны. Для этого Кабмин начал соответствующею программу релокации. Большинство компаний переместили свои мощности во Львовскую (24,6% релокированных предприятий), Закарпатскую (16,1%) и Черновицкую (11,4%) области.