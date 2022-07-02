В Україні за рік роботи ринку землі уклали 88 тис. угод щодо продажу землі на 7 млрд гривень

З моменту запуску ринку землі в Україні уклали 88 тис. угод щодо продажу землі на загальну суму понад 7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Станом на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну було укладено понад 102 тис. угод, відчужено 245 тис. га с/г земель з близько 32,5 млн. га. Наразі таких угод - понад 105 тис. Це угоди з купівлі-продажу землі, міни, дарування та довічного утримання", - повідомив заступник міністра Маркіян Дмитрасевич.

Згідно з повідомленням, середньозважена ціна за гектар зараз здебільшого на 30 % більша за ціну, яка була рік тому, і становить 37 900 грн за гектар. За прогнозами Мінагро, протягом 2022 року вартість землі мала збільшитися ще до 15%, але свої корективи внесла війна.

Також повідомляється, що навіть у воєнний час земельний ринок залишається активним. Так, на ринку оренди землі у березні успішно відбулися 40% торгів – зростання цін за ними зафіксовано приблизно в 4 рази.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні набув чинності закон про оборот земель сільськогосподарського призначення, ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2020 року і поклав кінець мораторію, що діяв з 2001 року.

Закон надає власникам ділянок (паїв) право на їх продаж: раніше в Україні можна було лише передавати сільгоспземлі в оренду шляхом укладання довгострокових договорів.