В Украине за год работы рынка земли заключили 88 тыс. соглашений по продаже земли на 7 млрд гривен

С момента запуска рынка земли в Украине заключили 88 тыс. соглашений по продаже земли на общую сумму более 7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По состоянию на начало полномасштабного вторжения России в Украину было заключено более 102 тыс. сделок, отчуждено 245 тыс. га с/х земель с около 32,5 млн. га. Сейчас таких сделок – более 105 тыс. Это сделки по купле-продаже земли, мены, дарения и пожизненного содержания", - сообщил заместитель министра Маркиян Дмитрасевич.

Согласно сообщению, средневзвешенная цена за гектар сейчас в основном на 30 % больше цены, которая была год назад, и составляет 37 900 грн за гектар. По прогнозам Минагро, в течение 2022 года стоимость земли должна была увеличиться еще до 15%, но свои коррективы внесла война.

Также сообщается, что даже в военное время земельный рынок остается активным. Так, на рынке аренды земли в марте успешно произошли 40% торгов – рост цен по ним зафиксирован примерно в 4 раза.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.