Рынок земли: самый дорогой пай во Львовской области продан за более 5 млн грн

Самый дорогой пай площадью 0,94 га, расположенный на территории Сокольнической общины Львовской области, продан за более 5 млн грн.

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Об этом сообщает agroportal.ua.

Как информируют в Департаменте агропромышленного развития Львовской областной военной администрации, за все время открытия рынка земли во Львовской области заключили договоров на общей площади 2929 га, из которых 1118 га - это площади проданных 838 земельных паев.

За период полномасштабной войны было продано 247 паев на площади 366 га. Самый дорогой пай площадью 0,94 га, расположенный на территории Сокольнической общины, продан за более 5 млн грн.

"Средняя стоимость гектара пая в области составляет около 76 тыс. грн и уступает только Киевской. По Украине с момента отмены моратория продано около 148 тыс. га паев, при этом доля Львовщины здесь составляет менее 1%. Это свидетельствует о том, что в нашей области рынок земли неспешный", — прокомментировала директор Департамента агропромышленного развития Львовской области Татьяна Гетьман.

Регионы с самым активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и площадью паев, по которым зарегистрированы сделки купли-продажи):

Харьковщина (25,96 тыс. га),

Херсонщина (14,42 тыс. га),



Днепропетровская область (14,27 тыс. га).

Напомним, что в Украине за год работы рынка земли было заключено 88 тысяч сделок по продаже земли на 7 млрд гривен.