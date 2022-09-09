В Украине стартовала уборка сахарной свеклы

По состоянию на 9 сентября в Украине собрали 42,9 тыс тонн сахарной свеклы на площади 820 га, (0,5%) при урожайности 523 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, объявив таким образом старт уборки сахарной свеклы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Тем временем в 14 регионах Украины уже завершили уборку культур ранней группы зерновых. В целом зерновые и зернобобовые обмолочены на 6 млн 726 тыс га (60%), из которых собрано 25,9 млн. тонн при урожайности 38,4 ц/га. В разрезе культур аграрии получили следующие результаты:

пшеницы с площади 4,7 млн га (99%) намолочено 19,2 млн тонн (урожайность – 41,0 ц/га);

ячменя с площади 1,6 млн га (100%) намолочено 5,5 млн тонн (урожайность – 34,7 ц/га);

с площади в 109,3 тыс. га (98%) собрано 250,2 тыс. тонн гороха при урожайности 22,9 ц/га;

кукурузу на зерно обмолочено на 3,9 тыс. га (0,09%), намолочено 18,4 тыс. тонн (урожайность – 47,2 ц/га);

с площади 21,2 тыс га (18%) собрали 30,6 тыс тонн гречихи (урожайность – 14,5 ц/га);

просо обмолочено на 16,5 тыс га (37%), намолочено 42,2 тыс тонн (урожайность – 25,6 ц/га).

"В тройке лидеров по намолоту более 2 млн тонн зерна остаются Кировоградщина, Одесщина и Днепропетровщина. Более 1 млн тонн намолотили 11 областей", - отметили в Минагрополитики.

В Украине продолжается уборка масличных культур. В частности, сбор подсолнечника проведен на площади 251,4 тыс га, из которых намолочено 392 тыс тонн семян при урожайности 15,6 ц/га.

Сою собрали на 26,8 тыс га (1,8%), намолотив 70,9 тыс тонн при урожайности 26,5 ц/га. Рапса обмолочено на площади 1 млн 96 тыс га (100%), намолочено 3,1 млн тонн семян при урожайности 28,5 ц/га.

Отметим, что в Украине на сегодня всего насчитывается 33 завода по производству сахара, однако 10 из них не запустят работу этого маркетингового года в результате войны. Однако в "Укрсахаре" подчеркнули, что дефицита сахара в Украине не будет, но сейчас сложно спрогнозировать цены на сахарный песок для потребителя.

Источник фото: ua.depositphotos.com