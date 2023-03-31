В Минэкономики спрогнозировали, когда Украина вернется к довоенному уровню жизни и доходам

В Министерстве экономики считают, что уровень жизни и доходы населения в Украине вернутся до довоенного уровня через 5-7 лет. Время, которое потребуется, зависит от доступа к структурным фондам ЕС и инвестициям.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на мероприятии "Диалоги о бизнесе", организованном медиахолдингом NV.

"Конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50-70 млрд в год, то мы можем расти на 7% ежегодно, и тогда мы это время восстановления пройдем быстрее", — отметила министр.

Она добавила, что за 2022 год украинская экономика сократилась примерно на 30%, тогда как в этом году правительство ожидает роста на 1%.

Еще одной важной частью восстановления Украины является возвращение 7 млн выехавших граждан, подчеркивает Свириденко. Предварительные оценки показывают, что планируют возвращаться около 70%, но многие не приедут до окончания военных действий.

В то же время для этого, а также для привлечения мигрантов из других стран, нужно закрыть вопросы безопасности и обеспечить достойную работу и зарплату. Министр экономики уточнила, что правительство пока не работает над предметной программой возвращения населения.

Напомним, по последним оценкам, падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%).