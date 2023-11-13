Гривна в покое. В середине ноября курс не готовит украинцам сюрпризов

На прошлой неделе официальный курс гривны укрепился: если 6 ноября доллар стоил 36,17 грн, то уже 10 ноября он дошел до отметки 36,03 грн. Таким образом, на наличном рынке доллар стоил менее 38 грн.

По словам экспертов, валютный рынок будет двигаться в спокойном режиме и дальше, поскольку ни в Украине, ни в мире не происходит важных событий, которые могут резко и неожиданно всколыхнуть курс.

"Следующая неделя должна быть спокойной, поскольку нет новостей, которые могут повлиять на валютный рынок", - считает начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

Что происходило с валютным рынком неделей раньше

На прошлой неделе НБУ продолжал держать официальный курс на ожидаемом уровне около 36 грн. Для этого регулятор с 6 по 10 ноября провел следующие валютные интервенции:

купил $1,26 млн,

продал $389,1 млн.



Таким образом, за неделю резервы НБУ снизились на $387,8 млн.

Согласно данным "Укрдилинг", за этот период курс доллара на межбанке изменился на 12-15 коп. То есть:

Если 6 ноября доллар можно было купить или продать за 35,99-36,01 грн.

уже 10 ноября предложения для доллара были в среднем диапазоне 36,12–36,14 грн.



Между тем, по данным finance.ua, на наличном рынке ситуация менялась так:

6 ноября доллар можно было приобрести или реализовать в среднем за 37,21–37,79 грн.

12 ноября предложения колебались в коридоре 35,98–36,55 грн.



Что ждет курс на недели с 13 по 19 ноября

Эксперты считают, что на межбанке курс уже достиг своего дна, так что должен отталкиваться от показателя в 36 грн/S и идти в рост.

"Считаю, что тренд предстоящей недели – это 36,10-36,30 грн/$. Но вряд ли курс будет расти каждый день. Скорее всего, по графику будет и падение, и рост. Считаю, что начнется небыстрая фаза роста курса, поэтому межбанк может вырасти к концу недели до 36,30 грн/$", – объясняет Сергей Гнездилов из Радабанка.

Согласен с такими оценками по курсу на межбанке и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Эксперт считает, что в конце прошлой недели, а именно 10 ноября, курс на межбанке изменил свое направление – то есть оттолкнулся от дна с 36 грн/$.

"Даже в течение дня курс выходил на уровне 36,10 грн/$. Поэтому в ближайшую неделю можно ожидать роста курса на межбанке на 10-15 копеек", - говорит Шевчишин.

Какие изменения в таком случае следует ожидать на наличном рынке на следующей неделе?

Банкир Сергей Гнездилов считает, что на следующей неделе курс будет колебаться:

покупка – 37,5 грн/$.

продажа – 38 грн/$.



А Андрей Шевчишин говорит, что наличный курс не будет сильно реагировать. Скорее всего, цена продажи будет около 37,7–37,8 грн/$.

"Скорее всего, наличный рынок будет ждать дополнительных сигналов, которые позволят ему показать рост", - говорит Шевчишин.

Какие события могут повлиять на поведение курса гривны

Хотя сейчас курс находится в полном штиле, это не значит, что стоит расслабляться, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, ведь в Украине и мире все равно происходят события, которые могут повлиять на курс гривны. В частности:

Первое событие. На минувшей неделе в Украине был принят бюджет на 2024 год. В документе заложен среднегодовой курс доллара на уровне 40,7 грн. Раньше он был на отметке 41,4 грн.

В целом, это неплохой прогноз для курса, считают аналитики. И хотя в ближайшее время этот ориентир не повлияет на экономику, все равно бизнес будет включать такой расчетный курс в свои бизнес-процессы на следующий год.

Второе событие. Вечером 10 ноября вышло постановление НБУ №145, согласно которому предельные сроки для расчетов по некоторым экспортным операциям сокращены со 180 до 90 дней.

По мнению Шевчишина, эта новость должна повысить предложение валюты на рынке, но вряд ли будет давить на курс – скорее всего, снизит уровень интервенций НБУ.

Третье событие. 15 ноября состоится встреча президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпинем. Это событие может оказать глобальное влияние на мировую экономику в целом и на Украину, в частности.

"Эту фундаментальную встречу многие ожидают, чтобы понять, куда мир движется в глобальном плане. Соответственно, любые решения по этой встрече могут как негативно, так и положительно повлиять на Украину. Эти новости также могут кратковременно повлиять и на валютный рынок в нашей стране", - считает Шевчишин.

Что на следующей неделе ждет курс евро

По мнению экспертов, евро будет также двигаться в сторону роста.

Так, по данным "Укрдиллинга", на межбанке его курс менялся следующим образом:

6 ноября евро можно было купить/продать в среднем за 38,65–38,67 грн/$.

10 ноября курс упал до 38,55–38,56 грн/$.



По данным finance.ua, на наличном рынке евро можно было купить и продать в следующем коридоре:

6 ноября – 39,77-40,51 грн/$.

12 ноября – 38,45-39,15 грн/$.



Банкир Сергей Гнездилов говорит, что на следующей неделе на межбанке курс евро будет колебаться в диапазоне 38,60-39,00 грн/$. Что касается наличного евро, то его можно будет купить за 40,30 грн, а продать – за 40,90 грн.