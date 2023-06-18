Байден планує зустрітись із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном упродовж кількох наступних місяців.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Байден припустив, що лідер Китаю не знав подробиць стосовно нібито шпигунської повітряної кулі, яку США збили в лютому.

"Я не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається", - заявив Байден.

За його словами, інцидент з повітряною кулею був ненавмисним.

Байден сказав, що "сподівається, що протягом наступних кількох місяців знову зустрінеться з Сі".

Коментарі Байдена пролунали на фоні поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, де він зустрінеться з високопосадовцями Китаю, щоб спробувати знизити напругу та уникнути прямого конфлікту між двома найбільшими економіками світу.

Запланована поїздка Блінкена була відкладена після скандалу через повітряну кулю, яка перетнула територію США із заходу на схід, перш ніж була збита винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни.

Зауважимо, вторгнення Росії в Україну дає США цінні уроки у разі можливого конфлікту з Китаєм, починаючи від постачання боєприпасів і закінчуючи інноваціями в космосі.

Раніше директор ФБР заявив, що США спостерігають за війною в Україні та навчаються на ній. Китай робить те саме.

Зважаючи на досвід Росії у війні проти України, в Китаї вивчають вплив американської зброї та технологій, які можуть бути застосовані проти китайських військ у потенційній війні за Тайвань.

Нагадаємо, високопоставлений генерал США Майкл Мініхен закликав американські війська готуватися до того, що Китай може розпочати війну зі США у 2025 році. Щоправда, його прогнози ґрунтуються на інтуїції.