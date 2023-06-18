Байден планирует встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с главой Китая Си Цзиньпином в течение нескольких следующих месяцев.

Об этом пишет Bloomberg .

Отмечается, что Байден предположил, что лидер Китая не знал подробностей о якобы шпионском воздушном шаре, который США сбили в феврале.

"Я не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит", – заявил Байден.

По его словам, инцидент с воздушным шаром был непреднамеренным.

Байден сказал, что "надеется, что в течение следующих нескольких месяцев снова встретится с Си".

Комментарии Байдена прозвучали на фоне поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, где он встретится с чиновниками Китая, чтобы попытаться снизить напряжение и избежать прямого конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Планируемая поездка Блинкена была отложена после скандала из-за воздушного шара, который пересек территорию США с запада на восток, прежде чем был сбит истребителем у побережья Южной Каролины.

Заметим, что вторжение России в Украину дает США ценные уроки в случае возможного конфликта с Китаем, начиная от поставок боеприпасов и заканчивая инновациями в космосе.

Ранее директор ФБР заявил, что США наблюдают за войной в Украине и учатся на ней. Китай делает то же самое.

Учитывая опыт России в войне против Украины, в Китае изучают влияние американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в потенциальной войне за Тайвань.

Напомним, высокопоставленный генерал США Майкл Минихен призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может начать войну с США в 2025 году. Правда, его прогнозы основываются на интуиции.