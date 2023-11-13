Гривня у спокої. В середині листопада курс не готує українцям сюрпризів

На минулому тижні офіційний курс гривні зміцнився: якщо 6 листопада долар коштував 36,17 грн, то вже 10 листопада він дійшов до відмітки в 36,03 грн. Таким чином, на готівковому ринку долар коштував менше 38 грн.

За словами експертів, валютний ринок рухатиметься в спокійному режимі й надалі, оскільки ні в Україні, ні в світі не відбувається важливих подій, які можуть різко та неочікувано сколихнути курс.

"Наступний тиждень має бути спокійний, оскільки немає новин, які можуть вплинути на валютний ринок", - вважає начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

Що відбувалось з валютним ринком тижнем раніше

На минулому тижні НБУ продовжував тримати офіційний курс на очікуваному рівні біля 36 грн. Для цього регулятор з 6 по 10 листопада провів такі валютні інтервенції:

купив $1,26 млн,

продав $389,1 млн.



Таким чином, за тиждень резерви НБУ зменшились на $387,8 млн.

Згідно з даними "Укрдилінг", за цей період курс долара на міжбанку змінився на 12-15 коп. Тобто:

якщо 6 листопада долар можна було купити чи продати за 35,99-36,01 грн.

вже 10 листопада пропозиції для долару були в середньому діапазоні 36,12-36,14 грн.



Тим часом, за даними finance.ua, на готівковому ринку ситуація змінювалась так:

6 листопада долар можна було придбати або реалізувати в середньому за 37,21-37,79 грн.

12 листопада пропозиції коливались в коридорі 35,98-36,55 грн.



Що чекає на курс на тижні з 13 до 19 листопада

Експерти вважають, що на міжбанку курс вже досяг свого дна, тож має відштовхуватися від показника в 36 грн/S та йти у зростання.

"Вважаю, що тренд майбутнього тижня - це 36,10-36,30 грн/$. Але навряд чи курс буде рости кожного дня. Скоріш за все, по графіку буде і падіння, і зростання. Вважаю, що розпочнеться нешвидка фаза зростання курсу, тому міжбанк може зрости до кінця тижня до 36,30 грн/$", - пояснює Сергій Гнезділов з Радабанку.

Згоден з такими оцінками щодо курсу на міжбанку й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Експерт вважає, що наприкінці минулого тижня, а саме 10 листопада, курс на міжбанку змінив свій напрямок – тобто, відштовхнувся від дна з 36 грн/$.

"Навіть протягом дня курс виходив на рівні 36,10 грн/$. Тому найближчого тижня можна очікувати зростання курсу на міжбанку на 10-15 копійок", - говорить Шевчишин.

Які зміни в такому випадку варто очікувати на готівковому ринку наступного тижня?

Банкір Сергій Гнезділов вважає, що наступного тижня курс буде коливатися:

купівля - 37,5 грн/$.

продаж - 38 грн/$.



А Андрій Шевчишин каже, що готівковий курс не реагуватиме сильно. Скоріш за все, ціна продажу буде близько 37,7-37,8 грн/$.

"Швидше за все, готівковий ринок чекатиме на додаткові сигнали, які дозволять йому показати зростання", - говорить Шевчишин.

Які події можуть вплинути на поведінку курсу гривні

Хоча наразі курс знаходиться в повному штилі, це не значить, що варто розслаблятися, говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, адже в Україні та світі все одно відбуваються події, що можуть вплинути на курс гривні. Зокрема:

Перша подія. Минулого тижня в Україні було прийнято бюджет на 2024 рік. В документі закладено середньорічний курс долара на рівні 40,7 грн. Раніше він був на відмітці 41,4 грн.

Тобто, це непоганий прогноз для курсу, вважають аналітики. І хоча найближчим часом цей орієнтир не впливатиме на економіку, все одно бізнес включатиме такий розрахунковий курс в свої бізнес-процеси на наступний рік.

Друга подія. Ввечері 10 листопада вийшла постанова НБУ №145, згідно з якою граничні строки для розрахунків по деяким експортним операціям скорочені зі 180 до 90 днів.

На думку Шевчишина, ця новина має підвищити пропозицію валюти на ринку, але навряд чи буде тиснути на курс - швидше за все знизить рівень інтервенцій НБУ.

Третя подія. 15 листопада має відбутися зустріч президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Ця подія може мати глобальний вплив на світову економіку загалом та на Україну зокрема.

"Цю фундаментальну зустріч багато хто очікує, щоб зрозуміти, куди світ рухається у глобальному плані. Відповідно, будь-які рішення з цієї зустрічі можуть як негативно, так і позитивно вплинути на Україну. Ці новини також можуть короткочасно вплинути й на валютний ринок у нашій країні", - вважає Шевчишин.

Що наступного тижня чекає на курс євро

На думку експертів, євро буде також рухатися в бік зростання.

Так, за даними "Укрдилінг", на міжбанку його курс змінювався так:

6 листопада євро можна було купити/продати в середньому за 38,65-38,67 грн/$.

10 листопада курс впав до 38,55-38,56 грн/$.



За даними finance.ua, на готівковому ринку євро можна було купити та продати в такому коридорі:

6 листопада – 39,77-40,51 грн/$.

12 листопада – 38,45-39,15 грн/$.



Банкір Сергій Гнезділов каже, що наступного тижня на міжбанку курс євро коливатиметься в діапазоні 38,60-39,00 грн/$. Що стосується готівкового євро, його можна буде купити за 40,30 грн, а продати – за 40,90 грн.