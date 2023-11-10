НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету "Антонівський міст" до річниці визволення Херсонщини

Національний банк України 10 листопада 2023 року вводить в обіг нову пам’ятну монету “Антонівський міст” номіналом 10 гривень, яка присвячена стратегічно важливому об’єкту у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що до річниці визволення Херсонщини від окупантів НБУ відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії.

"Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Дизайн монети

Як зауважують у фінустанові, за своїми характеристиками обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Проте її реверс – тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

В готівковий обіг буде введено майже 10 млн монет

"Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" є обов’язковою до приймання за її номіналом всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій", - наголосили в НБУ.

Там додали, що реалізація обігових пам’ятних монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. НБУ підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої видачі їх клієнтам.

"Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет", - підкреслили в НБУ.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Антонівський міст" буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет "Антонівський міст". На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення Антонівського мосту над хвилями Дніпра та стилізоване зображення військової техніки. Тираж роликів – 20 тисяч штук.

Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 10 листопада 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано десять тисяч роликів, які будуть доступні з першого дня продажу. Також придбати монету можна у банках-дистриб’юторах ( АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") .

Нагадаємо, у День української писемності та мови, який відзначався 27 жовтня, Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова".