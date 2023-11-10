НБУ вводит в обращение новую памятную монету "Антоновский мост" к годовщине освобождения Херсонщины

Национальный банк Украины 10 ноября 2023 вводит в обращение новую памятную монету "Антоновский мост" номиналом 10 гривен, которая посвящена стратегически важному объекту в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что к годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов НБУ отчеканил монету, символически напоминающую об единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии.

"Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. И сейчас он стоит разрушен, но с непоколебимой решительностью ожидает Победу и послевоенное восстановление, чтобы вновь объединить правый и левый берега независимой и единой Украины. Верим, что в скором времени так и будет", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Дизайн монеты

Как отмечают в финучреждении, по своим характеристикам оборотная памятная монета "Антоновский мост" идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Однако ее реверс тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего лета, а также транспортные развязки на обоих концах моста, делающие его интересным и оригинальным.

Аверс монеты – идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

В наличное обращение будет введено почти 10 млн монет

"Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Антоновский мост" обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций", - отметили в НБУ.

Там добавили, что реализация оборотных памятных монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей выдачи их клиентам.

"Приниматься эти монеты от клиентов также будут как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет", - подчеркнули в НБУ.

В то же время часть тиража оборотной памятной монеты "Антоновский мост" будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет "Антоновский мост". На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение Антоновского моста над волнами Днепра и стилизованное изображение военной техники. Тираж роликов – 20 тысяч штук.

Они будут реализовываться в качестве сувенирной продукции с 10 ноября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано десять тысяч роликов, которые будут доступны с первого дня продажи. Также приобрести монету можно в банках-дистрибьюторах (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

Напомним, в День украинской письменности и языка, отмечавшийся 27 октября, Национальный банк Украиныввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык".